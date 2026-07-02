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Волк сделал выбор между Месси и Роналду

Российский футболист Волк: как футболист Месси сильнее Роналду
AFA

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк заявил, что аргентинец Лионель Месси сильнее португальца Криштиану Роналду, передает «Чемпионат».

«Никого не поддерживаю на чемпионате мира, но будет классно, если Аргентина сможет подтвердить свой статус чемпиона. Месси со всей командой ещё раз докажет всему миру, что он величайший. На мой взгляд, как футболист он сильнее Роналду», — сказал Волк.

Сборная Аргентины одержала победу над командой Иордании в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира со счетом 3:1. На 19-й минуте полузащитник аргентинцев Джовани Ло Чельсо открыл счет. На 31-й минуте Лаутаро Мартинес реализовал пенальти и удвоил преимущество. На 55-й минуте форвард Иордании Мусса Аль-Тамари отыграл один мяч. На 80-й минуте Лионель Месси установил окончательный счет, забив свой шестой гол на турнире.

Аргентина набрала девять очков в трех матчах и заняла первое место в группе J. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

В 1/16 финала чемпионата мира сборная Аргентина с Месси сыграет с Кабо-Верде 4 июля.

Ранее Месси смеялся во время усиленного досмотра аргентинской сборной в аэропорту.

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