Медведев вылетел с Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев уступил в третьем круге Уимблдона немцу Яну-Леннарду Штруффу.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 52 минуты, завершилась со счетом 6:7 (4), 6:7 (5), 5:7.

В следующем круге Штруфф сыграет с победителем матча Хуберт Хуркач (Польша) — Томми Пол (США).

Медведев является победителем Открытого чемпионата США 2021 года и финалистом шести турниров Большого шлема. В активе теннисиста 23 титула ATP в одиночном разряде, включая Итоговый турнир ATP 2020 года, а также победы в Кубке Дэвиса и ATP Cup 2021 года в составе сборной России. С начала 2026 года тренируется под руководством шведа Томаса Юханссона.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее российский теннисист пробился в третий круг Уимблдона.