Российский теннисист пробился в третий круг Уимблдона

Сафиуллин переиграл ван де Зандсхюлпа и вышел в третий круг Уимблдона

Российский теннисист Роман Сафиуллин переиграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхюлпа в пятисетовом матче и завоевал путевку в третий раунд Открытого чемпионата Великобритании.

Встреча, которая проходила 3 часа 53 минуты, завершилась со счетом 6:0, 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (10:5).

За игру Сафиуллин выполнил восемь подач навылет и пять двойных ошибок, а также реализовал шесть брейк-пойнтов из пятнадцати.

В третьем круге Сафиуллин встретится с бразильцем Жоао Фонсекой. Матч запланирован на 3 июля.

Для россиянина это лучший результат на Уимблдоне в карьере — ранее он ни разу не проходил дальше второго круга. Лондонский турнир Большого шлема завершится 12 июля.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона.