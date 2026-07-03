Фетисов ответил на вопрос о зарплате Овечкина в «Вашингтоне»

Фетисов о зарплате Овечкина: разговоры о деньгах меня не интересуют

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что его не интересует зарплата Александра Овечкина по его новому контракту с «Вашингтоном», передает РИА Новости.

«Меня разговоры о деньгах вообще не интересуют, особенно о таких похабных вещах, как возможные бонусы. Когда речь идет об Овечкине, деньги не имеют значения. Нет таких денег, за которые можно купить то, что делает Саша», — сказал Фетисов.

О заключении нового контракта с Овечкиным было объявлено 2 июля. Соглашение рассчитано на один сезон.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф, его рекорд в регулярном чемпионате Овечкин побил весной 2025 года.

Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

Ранее Овечкина призывали остаться в «Вашингтоне», чтобы избежать сожаления.