Овечкина призвали остаться в «Вашингтоне», чтобы избежать сожаления

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов призвал Александра Овечкина подписать новое соглашение с «Вашингтон Кэпиталз» и не покидать клуб, в котором он провел всю карьеру в НХЛ, передает РИА Новости.

«Саше обязательно надо продолжить карьеру в «Вашингтоне», иначе потом он будет жалеть о том, что не принял такое решение. Пусть продолжает играть за свою команду, деньги здесь не играют никакого значения. Ему надо побить рекорд Уэйна Гретцки, порадовать и команду, и всех своих болельщиков во всем мире», — сказал Фетисов.

Овечкин ранее заявлял, что решение о продолжении карьеры примет летом. Более подробной информации об этом нет. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в московском «Динамо», в котором играл с 2001 по 2005 год, но существует вероятность переподписания контракта с «Вашингтоном».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф. Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

Ранее «Вашингтон» нашел способы подписать контракт с Овечкиным.