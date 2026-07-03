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В FIDE приняли решение дисквалифицировать Владимира Крамника

Комиссия по этике и дисциплине FIDE дисквалифицировала Крамника на год
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Комиссия по этике и дисциплине FIDE (EDC) приняла решение дисквалифицировать на год 14-го чемпионат мира по шахматам Владимира Крамника за обвинения в адрес чеха Давида Навары и американца Дэниеля Народицкого в нечестной игре без доказательств, а также за отказ сотрудничать с расследованием Комиссии по честной игре, сообщает «Чемпионат».

Запрет действует два года. Последние 12 месяцев из двух лет условно отложены на трехлетний испытательный срок. Активный запрет составляет один год при условии отсутствия дальнейших нарушений. Еще 12 месяцев Крамник будет обязан отработать бесплатно на благо шахматного сообщества.

Крамник имеет право обжаловать это решение в течение 21 дня в соответствии с процедурными правилами EDC.

Ранее федерацию шахмат России лишили членства в FIDE.

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