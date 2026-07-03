Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Спорт

Сафиуллин расплакался после победы на Уимблдоне

Сафиуллин после победы на Уимблдоне не смог сдержать слез
Andrew Couldridge/Reuters

Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог сдержать слез на пресс-конференции после победы над бразильцем Жоао Фонсеку на кортах Уимблдона в Лондоне.

«В квалификации и на старте были невероятно тяжелые матчи, приходилось вытаскивать матчболы. Но я очень рад играть на таком уровне сегодня, победить в трех сетах, а не в пяти. Очень доволен своей игрой. После US Open мне пришлось остановиться, чтобы оправиться от травмы. Полгода назад я даже не знал, смогу ли играть снова. Я невероятно счастлив быть здесь», — сказал Сафиуллин сквозь слезы под аплодисменты болельщиков.

Встреча продолжалась 2 часа 9 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3, 6:3.

В следующем раунде Сафиуллин сыграет с победителем матча Новак ДжоковичАртур Риндеркнеш.

Сафиуллин занимает 132-е место в рейтинге ATP. Для него это лучший результат на Уимблдоне в карьере — ранее Сафиуллин ни разу не проходил дальше второго круга. Лондонский турнир Большого шлема завершится 12 июля.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Мирра Андреева швырнула ракетку в судью после вылета с Уимблдона.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Выгодно ли отложить выход на пенсию в России? Ответ финансистов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!