Сафиуллин расплакался после победы на Уимблдоне

Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог сдержать слез на пресс-конференции после победы над бразильцем Жоао Фонсеку на кортах Уимблдона в Лондоне.

«В квалификации и на старте были невероятно тяжелые матчи, приходилось вытаскивать матчболы. Но я очень рад играть на таком уровне сегодня, победить в трех сетах, а не в пяти. Очень доволен своей игрой. После US Open мне пришлось остановиться, чтобы оправиться от травмы. Полгода назад я даже не знал, смогу ли играть снова. Я невероятно счастлив быть здесь», — сказал Сафиуллин сквозь слезы под аплодисменты болельщиков.

Встреча продолжалась 2 часа 9 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3, 6:3.

В следующем раунде Сафиуллин сыграет с победителем матча Новак Джокович — Артур Риндеркнеш.

Сафиуллин занимает 132-е место в рейтинге ATP. Для него это лучший результат на Уимблдоне в карьере — ранее Сафиуллин ни разу не проходил дальше второго круга. Лондонский турнир Большого шлема завершится 12 июля.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

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