Итальянский фигурист выразил надежду выступить на одной арене с Трусовой и Валиевой

Итальянский фигурист Кори Чирчелли высказался о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям. Его слова приводит Sport24.

«Последние несколько дней все вокруг говорят только о возвращении российских фигуристов. Счастлив, что это наконец-то произошло. Сам жду возможности выступить на тех же соревнованиях, где будут Саша Трусова и Камила Валиева. Я очень надеюсь, что они смогут получить этот нейтральный статус, но полной уверенности у меня нет», — сказал Чирчелли.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Отмечается, что россияне смогут соревноваться как в личных, так и в командных турнирах.

Ранее Валиева и Трусова вошли в основной состав сборной.