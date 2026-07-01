Валиева и Трусова вошли в основной состав сборной Москвы на сезон-2026/27

Фигуристки Камила Валиева и Александра Игнатова (в девичестве Трусова) включены в основной состав сборной Москвы на сезон-2026/27. Информация об этом появилась на сайте столичного Департамента спорта.

В списке спортсменов Валиева значится под четвертым номером, а Игнатова — под восьмым.

Обе спортсменки возобновили карьеру после перерыва. Они были включены в резервный состав сборной.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов.

Валиева является серебряной медалисткой чемпионата России (2021) и чемпионкой Европы (2022). В составе сборной России она взяла командное золото на Олимпиаде в Пекине. В январе 2024 года CAS признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период, включая золото командного олимпийского турнира — команда в итоге получила бронзу. Срок отстранения фигуристки истек 25 декабря 2025 года.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что радоваться допуску фигуристов ISU не стоит.