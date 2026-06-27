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Овечкин может посетить финальный матч ЧМ-2026

Овечкин планирует посетить финальный матч ЧМ-2026 в США
Geoff Burke/Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин планирует посетить финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Финальная игра пройдет 19 июля в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф». В июле Овечкин намерен прилететь в США. Ранее он также был заявлен в качестве участника фестиваля Fanatics Fest, запланированного на 18 июля в Нью-Йорке.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Сборная России не участвует в турнире из-за санкций со стороны ФИФА. Инфантино, комментируя недавние успехи Лионеля Месси на мундиале, назвал его талант вневременным, а сам турнир продолжает собирать рекордные аудитории у экранов. Однако инцидент с «двойным появлением» президента ФИФА стал ещё одним поводом для обсуждения технических нюансов телетрансляций. Организаторы пока не комментировали эту ситуацию. Болельщики же продолжают делиться скриншотами и шутить по этому поводу в соцсетях.

Ранее Андрей Аршавин раскритиковал Норвегию за ротацию в матче с Францией.

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