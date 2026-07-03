Чемпион UFC Махачев стал заслуженным мастером спорта России по самбо

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислам Махачев получил звание «заслуженный мастер спорта России» по самбо. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (ФИАС).

«Ислам — выдающийся спортсмен, чемпион мира по боевому самбо. Выступая на платформе UFC, он стал чемпионом сразу в двух весовых категориях и уверенно возглавил рейтинг лучших бойцов планеты. Перед многомиллионной международной аудитории он всегда с гордостью говорит, что боевое самбо — его родная дисциплина, и на деле показывает, насколько силен и эффективен наш вид спорта», — отметил глава ФИАС Василий Шестаков.

Приказ о присвоении звания подписал министр спорта России Михаил Дегтярев. В начале 2026 года Махачев также был назначен послом самбо в мире.

Следующий поединок Махачева запланирован на 16 августа. На турнире UFC 330 в Филадельфии он встретится с ирландцем Иэном Гэрри и проведет защиту пояса в полусреднем весе.

Всего в карьере Махачев провел 29 боев и одержал 28 побед.

Ранее тренер Махачева поддержал возможную организацию боя с Макгрегором.