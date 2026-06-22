Тренер Махачева поддержал возможную организацию боя с Макгрегором

Тренер Махачева заявил, что не против боя россиянина с Макгрегором

Хавьер Мендес, являющийся тренером 34-летнего действующего обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева, заявил, что команда россиянина готова к бою с Конором Макгрегором. Его слова передает «Матч ТВ».

«Я бы с радостью воспользовался возможностью. И я считаю, что мы, как команда, приветствовали бы ее, в конце концов мы профессионалы, а этот бой мог бы стать самым просматриваемым событием всех времен», — сказал Мендес.

Следующий поединок Махачева запланирован на 16 августа. На турнире UFC 330 в Филадельфии он встретится с ирландцем Иэном Гэрри и проведёт защиту пояса в полусреднем весе.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком дивизионе. Он поставил рекорд по количеству защит титула в легком весе — четыре успешных защиты подряд. В новом весе российский боец сумел стать чемпионом UFC, одолев австралийца Джека Делла Маддалену.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

Всего в карьере Махачев провел 29 боев и одержал 28 побед. На счету Гэрри 21 победа в 22 поединках.

Ранее Хабиб Нурмагомедов дал напутствие Махачеву перед следующим поединком.