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Роналду сравнялся с Дзюбой по голам в плей-офф чемпионата мира

Роналду догнал Дзюбу по голам в плей-офф чемпионата мира
Pedro Nunes/Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил свой первый гол в плей-офф мировых первенств и догнал по этому показателю российского форварда Артема Дзюбу.

В матче 1/16 финала сборная Португалии обыграла команду Хорватии. Встреча завершилась победой Португалии со счетом 2:1.

Теперь у Роналду один гол в плей-офф ЧМ. Столько же Дзюбы, который отличился в 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и победителем Лиги чемпионов, а также чемпионом Европы 2016 года. Перед матчем с Хорватией его сестра Катя Айверу сообщила, что форвард завершит карьеру в сборной после чемпионата мира.

Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее Роналду стал самым возрастным игроком в истории плей-офф ЧМ

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