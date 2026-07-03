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Роналду стал самым возрастным игроком в истории плей-офф ЧМ

Роналду стал самым возрастным футболистом, сыгравшим в матче плей-офф ЧМ
Pedro Nunes/Reuters

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым возрастным в истории футболистом, сыгравшим в матче плей-офф чемпионата мира.

В ночь на 3 июля Португалия играет со сборной Хорватии в 1/16 финала мундиаля. «Газета. Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

41-летний Роналду вышел в стартовом составе своей команды и побил возрастной рекорд плей-офф мировых первенств. До этого рекорд принадлежал бывшему вратарю сборной Англии Питеру Шилтону, который сыграл в матче за третье место чемпионата мира 1990 года против сборной Италии в возрасте 40 лет и 292 дней.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и победителем Лиги чемпионов, а также чемпионом Европы 2016 года. Перед матчем с Хорватией его сестра Катя Айверу сообщила, что форвард завершит карьеру в сборной после чемпионата мира.

В матче 1/8 финала чемпионата мира победитель противостояния между Португалией и Хорватией сразится с национальной командой Испании, которая в своем матче 1/16 финала турнира одержала уверенную победу над Австрией со счетом 3:0.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее футболист сборной Бельгии сделал заявление после победы над Сенегалом на ЧМ.

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