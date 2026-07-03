Швейцария установила командный рекорд на чемпионатах мира

Сборная Швейцарии установила новый командный рекорд на чемпионатах мира

Сборная Швейцарии установила новый командный рекорд в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу против Алжира.

Встреча завершилась с результатом 2:0.

Швейцария открыла счет в четвертой встрече подряд на турнире — это новый рекорд сборной. Первый гол в этом матче оформил Брил Эмболо с передачи Йохана Манзамби на 10-й минуте. На 46-й минуте Дан Ндой забил второй швейцарский мяч.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Яэль Фалькон Перес из Аргентины.

Швейцарская сборная пробилась в плей-офф, заняв первое место в группе B. Сборная Алжира отобралась в эту стадию чемпионата мира оказавшись в списке лучших команд, занявших третьи места в своих группах. Алжирцы выступали в квартете J.

В матче 1/8 финала Швейцария сыграет с победителем противостояния между Колумбией и Ганой.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

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