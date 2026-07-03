Владелец «Вашингтона» назвал цель клуба после подписания нового контракта с Овечкиным

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис на своей странице в социальной сети X опубликовал пост после подписания нового однолетнего контракта с российским нападающим Александром Овечкиным, заявив о его преданности команде и партнерам.

«Величайший снайпер в истории НХЛ еще не закончил писать свою историю в «Кэпиталз». И мы тоже. Давайте вместе поборемся за еще один Кубок», — написал Леонсис.

О заключении нового контракта с Овечкиным было объявлено 2 июля. Соглашение рассчитано на один сезон.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф, его рекорд в регулярном чемпионате Овечкин побил весной 2025 года.

Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

Ранее вице-комиссионер НХЛ отреагировал на новый контракт Овечкина с «Вашингтоном».