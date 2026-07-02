Вице-комиссионер НХЛ отреагировал на новый контракт Овечкина с «Вашингтоном»

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли рад, что Александ Овечкин подписал контракт с «Вашингтоном» еще на один сезон, передает «Чемпионат».

«Весь хоккейный мир будет счастлив вновь видеть его на льду ещё хотя бы один сезон НХЛ», — сказал Дэйли.

Также была вероятность, что Овечкин продолжит карьеру в московском «Динамо», в котором играл с 2001 по 2005 год, но существует вероятность переподписания контракта с «Вашингтоном».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф. Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

Ранее была названа главная цель Овечкина.