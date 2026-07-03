Украинская теннисистка отказалась жать руку россиянке на матче Уимблдона

Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась пожать руку россиянке Анне Блинковой после матча второго круга Уимблдона. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча завершилась победой Костюк со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. После завершения встречи спортсменки покинули корт, не пожав друг другу руки.

В третьем круге представительница Украины сыграет с американкой Эммой Наварро.

9 июня Костюк пожала руку сменившей российское спортивное гражданство на австралийское Дарье Касаткиной после матча на турнире в Риме. Касаткина объявила о смене гражданства в марте 2025 года, а официально сменила его в начале 2026 года.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Диана Шнайдер вылетела во втором круге Уимблдона.