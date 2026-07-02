Шнайдер вылетела во втором круге Уимблдона

Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла соотечественнице Людмиле Самсоновой в матче второго круга турнира.

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:4, 2:6.

За матч Шнайдер выполнила один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти. Самсонова записала в актив четыре подачи навылет, шесть двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

В третьем круге Самсонова встретится с победительницей матча между итальянкой Тайрой Катериной Грант и чешкой Мари Боузковой.

Шнайдер — полуфиналистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница семи турниров WTA (из них пять в одиночном разряде).

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Мирра Андреева швырнула ракетку в судью после вылета с Уимблдона.