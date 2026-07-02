Татьяна Тарасова рассказала о своем здоровье

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказал о своем здоровье. Ее слова передает Sport24.

«Мое здоровье? Ничего. Поживем еще немножко. Главное, чтобы хуже не было», — сказал Тарасова.

В сентябре 2025 года Тарасова заявила, что нормально относится к российским фигуристам, которые сменили гражданство и приняли решение выступать под флагами других стран. Тарасова подчеркнула, что правила данного вида спорта не запрещают смену флага, под которым фигуристы могут участвовать в соревнованиях.

На вопрос о том, являются ли покинувшие Россию спортсмены предателями, тренер ответила, что такую оценку могут давать «не люди, а идиоты». Она подчеркнула, что фигуристы нашли себе применение, а осуждать их за это «смешно и безнравственно».

Ранее Тарасова объяснила, почему Олимпийские игры 2026 года были самыми слабыми.