Россиянка Шнайдер вышла во второй круг Уимблдона

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг Уимблдона — третьего турнира серии Большого шлема.

В первом круге ее соперницей была представительница Германии Ева Лис. Встреча, которая продолжалась 1 час 5 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:5, 6:1.

Шнайдер — полуфиналистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница семи турниров WTA (из них пять в одиночном разряде).

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Даниил Медведев остался на девятом месте в рейтинге ATP.