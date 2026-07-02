«Словил свой хайп»: олимпийская чемпионка о переходе сына Плющенко в Азербайджан

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова заявила, что не видит никакого негатива в переходе 13-летнего сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александра в сборную Азербайджана. Ее слова передает РИА Новости.

«Не вижу никакого негатива по отношению к этой ситуации. Люди обсуждают, он словил свой хайп, то, что они и хотели. Они же всегда хотят его поймать. Так что, мне кажется, они сделали то, что хотели», — сказала Бестемьянова.

1 июля ISU разрешил фигуристу выступать за Азербайджан. Евгений Плющенко ранее сообщал, что сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.

Александр практически не участвовал в официальных турнирах. 25 января 2025 года сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы. В конце февраля 2025 года он на турнире Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей стал 18-м.

Ранее Ирина Роднина призвала не трогать сына Плющенко.