«Накинулись все»: Роднина призвала не трогать сына Плющенко

Роднина призвала не нападать на сына Плющенко за переход в Азербайджан

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о переходе сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александра в сборную Азербайджана. Ее слова приводит РИА Новости.

«Саше всего тринадцать лет. Накинулись на несовершеннолетнего ребенка. У тринадцатилетнего ребенка есть родители, которые несут за него ответственность по российским законам. Вот и все», — сказала Роднина.

21 мая в СМИ появилась информация о смене Александром Плющенко спортивного гражданства. Фигурист будет представлять Азербайджан на протяжении пяти лет. После получения специального документа от Международного союза конькобежцев он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона.

Александр практически не участвовал в официальных турнирах. 25 января 2025 года сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы. В конце февраля 2025 года он на турнире Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей стал 18-м.

Ранее в ISU рассказали, когда сын Плющенко может запросить смену спортивного гражданства