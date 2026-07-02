Стало известно о трагических последствиях массовых празднований болельщиков в Мексике

Во время массовых празднований болельщиков в Мехико не выжили четыре человека

В ходе массовых празднований мексиканских футбольных болельщиков в столице страны не выжили четыре человека. Об этом сообщает газета The Guardian.

После победы в матче 1/16 финала Чемпионата мира по футболу над Эквадором, позволившей сборной Мексики выйти на следующий этап, на площади в Мехико собрались свыше миллиона человек. В плотной толпе болельщиков у 44-летнего мужчины и у двух женщин, 19 лет и 48 лет произошло удушье. Еще одного мужчину, примерно 30 лет, доставили в больницу с сильными судорогами и желудочно-кишечным кровотечением. Затем у него остановилось сердце. Медики оказались бессильны.

Экстренные службы также оказали помощь трем людям, потерявшим в толпе сознание.

Матч 1/16 финала чемпионата мира завершился победой Мексики над Эквадором со счетом 2:0 — на 22-й минуте Хулиан Киньонес открыл счет, а на 33-й Рауль Хименес удвоил преимущество хозяев. Мексиканцы вышли в 1/8 финала.

Ранее Эквадорская федерация футбола обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) с жалобой на поведение мексиканских фанатов перед матчем команд в 1/16 финала чемпионата мира.