Мексика обыграла Эквадор в матче 1/16 финала чемпионата мира

Сборная Мексики обыграла Эквадор в матче 1/16 финала чемпионата мира.

Встреча завершилась со счетом 2:0

На 22-й минуте встречи счет открыл Хулиан Киньонес. Рауль Хименес удвоил преимущество мексиканцев на 33-й минуте. Эквадорец Пьеро Инкапье был удален с поля на 90-й минуте за то, что прикрыл рот руками, когда разговаривал с соперником. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Мексика в 1/8 финала сыграет с победителем матча Англия — ДР Конго. Эта игра состоится 1 июля. Команды выйдут на поле в 19:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее определилась третья пара 1/8 финала ЧМ-2026.