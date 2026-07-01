«Мы верили, что сможем это сделать»: тренер ДР Конго о матче с Англией

Тренер ДР Конго признал, что его команде не хватило опыта в матче с Англией

Главный тренер сборной ДР Конго Себастьен Дезабр на пресс-конференции высказался о поражении своей команды от Англии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

«Разочарованы, потому что действительно верили, что сможем это сделать. Играли хорошо. Ближе к концу матча мы упустили два голевых момента, и один из лучших игроков мира забил в наши ворота два гола. Так устроен футбол в Конго: возможно, нам немного не хватало опыта, но такова природа игры. Учимся и продолжаем совершенствоваться. Будем спокойно продолжать», — сказал Дезабр.

Встреча проходила на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и завершилась со счетом 2:1.

На 7-й минуте полузащитник Брайан Сипенга открыл счет, поразив ближний угол. На 75-й минуте Гарри Кейн восстановил равновесие, забив головой после навеса Гордона. На 86-й минуте Кейн оформил дубль и вывел англичан вперед.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англичане стали первыми в группе L с семью очками, одержав победы над Хорватией (4:2) и Панамой (2:0) и сыграв вничью с Ганой (0:0). ДР Конго вышла в плей-офф с третьего места в группе K, набрав четыре очка в матчах с Португалией (1:1), Колумбией (0:1) и Узбекистаном (3:1).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

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