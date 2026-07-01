Кейн обошел Пеле по количеству голов на чемпионатах мира

Кейн превзошел достижение Пеле по количеству голов на чемпионатах мира

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн превзошел достижение легендарного бразильского форварда Пеле по количеству голов на чемпионатах мира после матча 1/16 финала против ДР Конго.

Встреча проходила на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и завершилась со счетом 2:1.

На 7-й минуте полузащитник Брайан Сипенга открыл счет, поразив ближний угол. На 75-й минуте Гарри Кейн восстановил равновесие, забив головой после навеса Гордона. На 86-й минуте Кейн оформил дубль и вывел англичан вперед. Гол Кейна стал для него 13-м на чемпионатах мира и 83-м за сборную. Таким образом, он обошел достижение Пеле, у которого на счету 12 мячей.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англичане стали первыми в группе L с семью очками, одержав победы над Хорватией (4:2) и Панамой (2:0) и сыграв вничью с Ганой (0:0). ДР Конго вышла в плей-офф с третьего места в группе K, набрав четыре очка в матчах с Португалией (1:1), Колумбией (0:1) и Узбекистаном (3:1).

В 1/8 финала сборная Англии встретится с Мексикой. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

Ранее установил рекорд Англии по числу матчей в роли капитана.