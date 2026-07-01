Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Спорт

Кейн обошел Пеле по количеству голов на чемпионатах мира

Кейн превзошел достижение Пеле по количеству голов на чемпионатах мира
Nathan Ray Seebeck/IMAGN IMAGES via Reuters

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн превзошел достижение легендарного бразильского форварда Пеле по количеству голов на чемпионатах мира после матча 1/16 финала против ДР Конго.

Встреча проходила на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и завершилась со счетом 2:1.

На 7-й минуте полузащитник Брайан Сипенга открыл счет, поразив ближний угол. На 75-й минуте Гарри Кейн восстановил равновесие, забив головой после навеса Гордона. На 86-й минуте Кейн оформил дубль и вывел англичан вперед. Гол Кейна стал для него 13-м на чемпионатах мира и 83-м за сборную. Таким образом, он обошел достижение Пеле, у которого на счету 12 мячей.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англичане стали первыми в группе L с семью очками, одержав победы над Хорватией (4:2) и Панамой (2:0) и сыграв вничью с Ганой (0:0). ДР Конго вышла в плей-офф с третьего места в группе K, набрав четыре очка в матчах с Португалией (1:1), Колумбией (0:1) и Узбекистаном (3:1).

В 1/8 финала сборная Англии встретится с Мексикой. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

Ранее установил рекорд Англии по числу матчей в роли капитана.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
С 95-го на 92-й. Можно ли перейти на бензин с более низким октановым числом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!