Месси установил антирекорд чемпионата мира 2026 года по пробегу

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси на чемпионате мира 2026 года пробежал меньше всех среди 618 полевых игроков, сыгравших не менее 90 минут на групповом этапе, передает Sport24.

В среднем за матч Месси пробегал 8,1 километра. В списке бомбардиров текущего чемпионата мира Месси делит первое место с французом Килианом Мбаппе, забив шесть мячей.

Сборная Аргентины одержала победу над командой Иордании в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира со счетом 3:1. На 19-й минуте полузащитник аргентинцев Джовани Ло Чельсо открыл счет. На 31-й минуте Лаутаро Мартинес реализовал пенальти и удвоил преимущество. На 55-й минуте форвард Иордании Мусса Аль-Тамари отыграл один мяч. На 80-й минуте Лионель Месси установил окончательный счет, забив свой шестой гол на турнире.

Аргентина набрала девять очков в трех матчах и заняла первое место в группе J. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

В 1/16 финала чемпионата мира сборная Аргентина с Месси сыграет с Кабо-Верде 4 июля.

Ранее Месси снялся в тизере к новому фильму про Человека-паука.