Матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу отложен из-за грозы

Матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу между Мексикой и Эквадором отложен из-за грозы.

Матч должен был начаться на мексиканском стадионе «Ацтека» в 4:00 по московскому времени. В 3:40 команды еще не появились на разминке. Точное время начала матча неизвестно. Над стадионом сгустились серые тучи, дождь и вспышки молний продолжаются.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее сообщалось о том, что футболист «Локомотива» сыграет за Мексику в матче 1/16 финала чемпионата против Эквадора.