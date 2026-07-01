Футболист «Локомотива» сыграет за Мексику в матче 1/16 финала чемпионата против Эквадора

Сборные Мексики и Эквадора объявили стартовые составы на матч 1/16 финала чемпионата мира.

Мексика: Ранхель, Санчес, Васкес, Монтес («Локомотив»), Гальярдо, Киньонес, Альварадо, Хименес, Лира, Ромо, Мора.

Эквадор: Галиндес, Инкапье, Пачо, Ордоньес, Йебоа, Валенсия, Плата, Франко, Кайседо, Вите, Ангуло.

Встреча состоится 1 июля. Команды выйдут на поле в 4:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

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