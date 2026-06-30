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ЧМ-2026Взрыв в Монако
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В Германии заявили о неоправданных ожиданиях после вылета с ЧМ-2026

В Германии заявили, что сборная не оправдала ожиданий на ЧМ-2026
Pilar Olivares/Reuters

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф заявил, что национальная команда не оправдала ожиданий на чемпионате мира — 2026 по футболу. Его слова приводит пресс-служба DFB.

«Я провел долгую беседу с главным тренером Юлианом Нагельсманом и спортивным руководством. Мы едины во мнении: наше выступление на мундиале не оправдало ожиданий. В ближайшие дни спокойно и обстоятельно проанализируем причины, по которым команде не удалось раскрыть свой потенциал и оправдать надежды», — указал он.

Сборная Германии завершила выступление на чемпионате мира — 2026 на стадии 1/16 финала после поражения от Парагвая. Основное время игры Германия — Парагвай завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти парагвайцы сначала вели со счетом 3:2 с двумя отбитыми Хилем ударами соперников, но последние два удара в основной серии отразил уже Мануэль Нойер, что позволило немцам сравнять счет. Однако шестым ударом Та пустил мяч выше ворот, Хосе Канале не промахнулся, и Парагвай вышел в 1/8 финала.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее гол звезды «Манчестер Сити» вывел Норвегию в 1/8 финала ЧМ-2026.

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