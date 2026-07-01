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ЧМ-2026Взрыв в Монако
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Определилась третья пара 1/8 финала ЧМ-2026

Франция сыграет с Парагваем в 1/8 финала чемпионата мира по футболу
Luisa Gonzalez/Reuters

Сборная Франции сыграет с Парагваем в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

В 1/16 финала Франция одолела Швецию. Встреча завершилась со счетом 3:0.

На 45-й минуте матча Килиан Мбаппе вывел сборную Франции вперед. В начале второго тайма Брэдли Баркола удвоил преимущество французов. На 74-й минуте Мбаппе отправил третий мяч в сетку шведских ворот.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Сборная Парагвая выбила в 1/16 финала Германию. Основное время игры завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти парагвайцы сначала вели со счетом 3:2 с двумя отбитыми Хилем ударами соперников, но последние два удара в основной серии отразил уже Мануэль Нойер, и ФРГ сравняла счет. Однако шестым ударом Та пустил мяч выше ворот, Хосе Канале не промахнулся, и Парагвай вышел в 1/8 финала.

Франция и Парагвай сыграют 5 июля. Встреча начнется в 00:00 по московскому времени.

Ранее в сборной Германии признали собственную деградацию.

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