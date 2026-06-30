В сборной Германии признали собственную деградацию

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн после поражения в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, где сборная Парагвая одержала победу в серии пенальти над его подопечными, отметил, что немецкая команда больше не является первоклассной.

По его словам, стоит признать, что уровень игроков сборной Германии опустился до среднего уровня.

«Когда выбываешь на стадии первого раунда плей-офф – это плохо для немецкого футбола. Мы вылетели с ЧМ в третий раз подряд, поэтому больше не входим в число первоклассных сборных. Я разочарован», — заявил специалист.

Основное время игры завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти парагвайцы сначала вели со счетом 3:2 с двумя отбитыми Хилем ударами соперников, но последние два удара в основной серии отразил уже Мануэль Нойер и ФРГ сравняла счет. Однако шестым ударом Та пустил мяч выше ворот, Хосе Канале не промахнулся, и Парагвай вышел в 1/8 финала.

В следующем раунде южноамериканцы сыграют со сборной Франции или Швеции.

Ранее сборная Германии повторила антирекорд 64-летней давности.