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Спорт

Литва осудила допуск российских фигуристов до международных турниров

Литва осудила решение допустить российских фигуристов до международных турниров
ISU

Федерация фигурного катанию Литвы выступила в своих соцсетях против решения Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских фигуристов до международных турниров.

«Мы не будем называть это решение ISU ошибкой, потому что это не ошибка. Это лицемерие. И позор», — говорится в сообщении.

30 июня ISU на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Отмечается, что россияне смогут соревноваться как в личных, так и в командных турнирах.

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.

Ранее в Госдуме заявили о важном следующем шаге после допуска российских фигуристов.

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