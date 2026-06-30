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В Госдуме заявили о важном следующем шаге после допуска российских фигуристов

Депутат Свищев: важно, чтобы после фигуристов допустили и российских лыжников
Алексей Даничев/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев назвал важным решением для зимних видов спорта возвращение российских фигуристов на международную арену. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Потому что мы пока не можем похвастаться, что зимними полноценно вернулись. Важно, чтобы теперь допустили наших лыжников, и санный спорт, и бобслей. Важно! Чтобы успешно выступить на Олимпийских играх, нужно готовиться уже сейчас», — указал он.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Отмечается, что россияне смогут соревноваться как в личных, так и в командных турнирах.

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.

Ранее в ISU уточнили порядок допуска россиян к международным турнирам.

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