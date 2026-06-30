«Такое не забывается»: обвиненный в допинге игрок об уходе из «Спартака»

Нападающий Антон Заболотный опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором попрощался с московским «Спартаком».

«Благодарен каждому, кто помогал, поддерживал и доверял на протяжении этого пути. Спасибо руководству, тренерскому штабу, административному штабу и конечно же каждому игроку в команде за этот сезон! Отдельно спасибо болельщикам за терпение и веру в команду. Такое не забывается», — отметил он.

Клуб принял решение не продлевать контракт с футболистом, который выступал за красно-белых с 2025 года. В составе красно-белых Заболотный провел 16 матчей (девять в чемпионате страны и семь — в Кубке России).

3 мая стало известно, что Заболотный сдал положительный допинг-тест. Наказание Заболотного может варьироваться от предупреждения до нескольких лет дисквалификации. Ожидается, что решение по санкции в отношении игрока будет принято после окончания контракта форварда со «Спартаком». При этом не указано, какой именно запрещенный препарат был обнаружен в пробе футболиста.

Российское антидопинговое агентство удовлетворила ходатайство об отмене временного отстранения футболиста, таким образом, Заболотный мог помочь команде в оставшихся матчах сезона, а также принимать участие в тренировках.

Ранее Константин Тюкавин подтвердил, что им интересовался «Спартак».