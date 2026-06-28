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Тюкавин подтвердил, что им интересовался «Спартак»

Нападающий «Динамо» Тюкавин сообщил об интересе со стороны «Спартака»
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин подтвердил, что «Спартак» проявлял к нему интерес летом 2026 года. Его слова передает «Матч ТВ».

«Что обращались — это правда. Я игрок «Динамо». Обращались этим летом. Чуть-чуть с удивлением воспринял это. Просто дошла информация, что «Спартак» интересуется, ищет нападающих. Сказал, что в «Спартак» моя дорога точно закрыта», — сказал Тюкавин.

В прошлом сезоне 23-летний форвард в 31 матче забил 13 голов и отдал 6 голевых передач. Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро, а за всю карьеру в «Динамо» на счету Тюкавина уже 182 матча и 61 забитый мяч.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее были оценены шансы «Краснодара» в борьбе за победу в РПЛ после ухода Сперцяна.

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