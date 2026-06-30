В ЦСКА рассказали о состоянии Акинфеева

Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов сделал заявление о сроках восстановления капитана и вратаря армейской команды Игоря Акинфеева после травмы. Его слова приводит РИА Новости.

«К началу сезона он вряд ли успеет восстановиться, но ждем его. Динамика положительная», — указал он.

В сезоне-2025/26 Акинфеев провел в составе ЦСКА 20 матчей во всех турнирах, в трех из которых оставил свои ворота «сухими». Его действующий контракт с армейцами рассчитан до конца нынешнего сезона. Он пропустил концовку сезона из-за травмы. 2 июня Акинфеев продлил контракт с ЦСКА на год.

8 апреля Акинфеев отметил день рождения, ему исполнилось 40 лет, 35 из которых он провел в системе московского клуба. Вместе с ЦСКА вратарь шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА.

В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году футболист вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

Ранее Акинфеев высказался о завершении своей карьеры.