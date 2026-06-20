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«Хочу пожить в свое удовольствие»: Акинфеев о завершении карьеры

Капитан ЦСКА Акинфеев высказался о завершении своей карьеры
Александр Вильф/РИА Новости

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев ушел от ответа на вопрос, сколько он еще готов продолжать играть. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Давайте тоже не загоняйте про пять лет… Я, конечно, могу и про 15 сказать. Но мне тоже хочется пожить в свое удовольствие, а не только падать за мячом. Как только придет осознание, вы все узнаете», — сказал он.

В сезоне-2025/26 Акинфеев провел в составе ЦСКА 20 матчей во всех турнирах, в трех из которых оставил свои ворота «сухими». Его действующий контракт с армейцами рассчитан до конца нынешнего сезона. Он пропустил концовку сезона из-за травмы. 2 июня Акинфеев продлил контракт с ЦСКА на год.

8 апреля Акинфеев отметил день рождения, ему исполнилось 40 лет, 35 из которых он провел в системе московского клуба. Вместе с ЦСКА вратарь шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА.

В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году футболист вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

Ранее Акинфеев рассказал о восстановлении от травмы, заявив, что это лето является непростым.

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