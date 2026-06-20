«Это был настоящий кошмар»: вратарь «ПСЖ» Сафонов о подготовке к свадьбе

Вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов в своем Telegram-канале признался, что им с супругой Мариной Кондратюк пришлось перепробовать много различных начинок тортов для празднования свадьбы.

«Эпопея всех дегустаций — торт. Это был настоящий кошмар. Мы проводили дегустации четыре раза. Каждый раз пробовали минимум по 12 разных вкусов. На одной из встреч перед нами стояло больше 20 вариантов от разных кондитеров», — рассказал он.

Сафонов и его супруга расписали в марте прошлого года. О том, что пара сыграла свадьбу, стало известно 14 июня.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

В финале Лиги чемпионов сезона-2025/26 «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал». Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

Ранее Сафонов объяснил, почему сыграл свадьбу в Москве.