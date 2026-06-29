Кот-оракул предсказал вылет Аргентины с ЧМ-2026

Кот-экстрасенс Билли сделал предсказало поражение действующего обладателя трофея чемпионата мира сборной Аргентины. Об этом пишет The Touchmine.

Билли безошибочно угадывал исходы всех встреч турнира. На этот раз животное поставило на вылет действующего чемпиона мира из-за сборной, которая дебютировала на мундиале и вышла в плей-офф со второго места, сыграв вничью с Испанией, Уругваем и Саудовской Аравией.

Матч Аргентины и Кабо-Верде состоится 4 июля.

Сборная Аргентины одержала победу над командой Иордании в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира со счетом 3:1.

На 19-й минуте полузащитник аргентинцев Джовани Ло Чельсо открыл счет. На 31-й минуте Лаутаро Мартинес реализовал пенальти и удвоил преимущество. На 55-й минуте форвард Иордании Мусса Аль-Тамари отыграл один мяч. На 80-й минуте Лионель Месси установил окончательный счет, забив свой шестой гол на турнире.

Аргентина набрала девять очков в трех матчах и заняла первое место в группе J. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Ранее проклявший Кейна колдун предсказал вылет сборной Аргентины с ЧМ-2026.