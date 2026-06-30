Тренер сборной Нидерландов уйдет со своего поста из-за вылета с ЧМ-2026

Специалист Рональд Куман покинет пост главного тренера национальной команды после поражения в 1/16 финала чемпионата мира — 2026 от национальной команды Марокко. Об этом сообщает портал The Touchline в социальной сети Х.

Согласно опубликованной информации, официальное подтверждение ожидается в ближайшее время.

Игра Нидерланды — Марокко прошла на «Эстадио BBVA » в Монтеррее, основное время завершилось со счетом 1:1. В составе европейцев отличился Коди Гакпо, у африканской команыды забил Исса Диоп. В серии послематчевых ударов марокканцы обыграли оппонентов со счетом 3:2, решающий гол на счету Исмаэля Сайбари.

В матче за выход в четвертьфинал сборная Марокко сыграет со сборной Канады.

В последний раз Нидерланды проигрывали матч в основное время на чемпионате мира 2006 года в Германии, тогда они уступили португальцам в 1/8 финала (0:1). Примечательно, что при этом у Нидерландов нет ни одного чемпионского титула.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее марокканцы устроили беспорядки в Нидерландах после выхода в 1/8 финала ЧМ-2026.