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Марокканцы устроили беспорядки в Нидерландах после выхода в 1/8 финала ЧМ-2026

В Нидерландах устроили беспорядки после выхода сборной Марокко в 1/8 финала ЧМ
Eloisa Sanchez/Reuters

Массовые беспорядки прошли в нескольких городах Нидерландов после победы сборной Марокко в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, сообщает NL Times.

По информации источника, сотни представителей марокканской диаспоры, насчитывающей в Нидерландах 420 тысяч человек, забросали фейерверками сотрудников правопорядка.

В Гааге полиция была вынуждена применить водометы для разгона разбушевавшейся толпы, как минимум один человек был задержан. В Амстердаме толпа хулиганов в балаклавах выкрикивала ругательства в адрес полицейских.

Игра Нидерланды — Марокко прошла на «Эстадио BBVA » в Монтеррее, основное время завершилось со счетом 1:1. В составе европейцев отличился Коди Гакпо, у африканской команыды забил Исса Диоп. В серии послематчевых ударов марокканцы обыграли оппонентов со счетом 3:2, решающий гол на счету Исмаэля Сайбари.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее Нидерланды установили уникальный антирекорд чемпионатов мира.

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