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ЧМ-2026
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Звезда сборной Германии объявил о завершении карьеры после вылета с ЧМ-2026

Вратарь Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии
John E Sokolowski/Reuters

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер официально подтвердил, что его карьера в национальной команде завершена. Его слова приводит Bayern & Germany на странице в социальной сети X.

«Невероятно горько, что все закончилось именно так», — сказал он.

20 июня 40-летний Нойер стал рекордсменом по количеству проведенных матчей на чемпионатах мира среди вратарей. Игра второго тура группового этапа чемпионата мира с Кот-д'Ивуаром стала для него 21-й, что позволило ему по этому показателю обойти француза Уго Льориса. Всего теперь на счету Нойера 23 матча в рамках чемпионатов мира.

Сборная Германии вместе с Нойером завершила выступление на чемпионате мира — 2026 на стадии 1/16 финала после поражения от Парагвая. Основное время игры Германия — Парагвай завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти парагвайцы сначала вели со счетом 3:2 с двумя отбитыми Хилем ударами соперников, но последние два удара в основной серии отразил уже Нойер, что позволило немцам сравнять счет. Однако шестым ударом Та пустил мяч выше ворот, Хосе Канале не промахнулся, и Парагвай вышел в 1/8 финала.

Вместе со сборной Германии Нойер стал чемпионом мира в 2014 году.

Ранее марокканцы устроили беспорядки в Нидерландах после выхода в 1/8 финала ЧМ-2026.

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