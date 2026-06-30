Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Спорт

Германия впервые проиграла серию пенальти на чемпионате мира

Сборная Германии впервые в истории проиграла серию пенальти на чемпионате мира
Brian Snyder/Reuters

Минувшей ночью сборная Парагвая в матче плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года по пенальти обыграла сборную Германии.

Для сборной Германии эта серия одиннадцатиметровых ударов стала первой за всю историю выстулпений на мировых первенствах, где им не удалось победить.

До этого сборная ФРГ четырежды участвовала в сериях пенальти на ЧМ: в 1982 году против Франции в полуфинале (5:4), в 1986 году против Мексика в четвертьфинале (4:1), в 1990 году против Англии в полуфинале (4:3) и в 2006 году против Аргенетины в четвертьфинале (4:2).

Основное время игры Германия — Парагвай завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти парагвайцы сначала вели со счетом 3:2 с двумя отбитыми Хилем ударами соперников, но последние два удара в основной серии отразил уже Мануэль Нойер и ФРГ сравняла счет. Однако шестым ударом Та пустил мяч выше ворот, Хосе Канале не промахнулся, и Парагвай вышел в 1/8 финала.

В следующем раунде южноамериканцы сыграют со сборной Франции или Швеции.

Ранее в сборной Германии признали собственную деградацию.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему снимая наличные, россияне увеличивают себе ставки по кредитам. Объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!