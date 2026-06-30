Германия впервые проиграла серию пенальти на чемпионате мира

Минувшей ночью сборная Парагвая в матче плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года по пенальти обыграла сборную Германии.

Для сборной Германии эта серия одиннадцатиметровых ударов стала первой за всю историю выстулпений на мировых первенствах, где им не удалось победить.

До этого сборная ФРГ четырежды участвовала в сериях пенальти на ЧМ: в 1982 году против Франции в полуфинале (5:4), в 1986 году против Мексика в четвертьфинале (4:1), в 1990 году против Англии в полуфинале (4:3) и в 2006 году против Аргенетины в четвертьфинале (4:2).

Основное время игры Германия — Парагвай завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти парагвайцы сначала вели со счетом 3:2 с двумя отбитыми Хилем ударами соперников, но последние два удара в основной серии отразил уже Мануэль Нойер и ФРГ сравняла счет. Однако шестым ударом Та пустил мяч выше ворот, Хосе Канале не промахнулся, и Парагвай вышел в 1/8 финала.

В следующем раунде южноамериканцы сыграют со сборной Франции или Швеции.

Ранее в сборной Германии признали собственную деградацию.