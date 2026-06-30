Подозреваемый в организации смертельной вечеринки оказался судим за наркотики

Мужчина, организовавший в Подмосковье вечеринку, где два человека погибли от отравления мефедроном, оказался ранее судим. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, в 2022 году подозреваемый ранее был привлечен к уголовной ответственности по статье 228.3 «Незаконные приобретение, хранение или перевозка наркотических средств».

Во время судебного заседания Павел З. заявил, что считает себя не виновным, а потерпевшим.

Инцидент произошел в частном доме в городе Солнечногорске, когда компания отмечала день рождения. Всего пострадали восемь человек. Предварительно, все пострадавшие отравились мефедроном. Одна из участниц вечеринки вызвала скорую помощь.

Оба погибших, как и заключенный под арест мужчина, были родом из Брянска. Один из них — 26-летний воспитанник футбольного клуба «Динамо Брянск», а второй — 25-летний боксер. Мужчины отмечали день рождения своего друга.

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