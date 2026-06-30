Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Спорт

Подозреваемый в организации смертельной вечеринки оказался судим за наркотики

SHOT: подозреваемый в организации вечеринки в Подмосковье оказался ранее судим
Федеральная таможенная служба

Мужчина, организовавший в Подмосковье вечеринку, где два человека погибли от отравления мефедроном, оказался ранее судим. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, в 2022 году подозреваемый ранее был привлечен к уголовной ответственности по статье 228.3 «Незаконные приобретение, хранение или перевозка наркотических средств».

Во время судебного заседания Павел З. заявил, что считает себя не виновным, а потерпевшим.

Инцидент произошел в частном доме в городе Солнечногорске, когда компания отмечала день рождения. Всего пострадали восемь человек. Предварительно, все пострадавшие отравились мефедроном. Одна из участниц вечеринки вызвала скорую помощь.

Оба погибших, как и заключенный под арест мужчина, были родом из Брянска. Один из них — 26-летний воспитанник футбольного клуба «Динамо Брянск», а второй — 25-летний боксер. Мужчины отмечали день рождения своего друга.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МЧС показало кадры с места смертельного ДТП с грузовиком и автобусом в Кузбассе

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему снимая наличные, россияне увеличивают себе ставки по кредитам. Объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!