Стало известно, кому из российских фигуристов откажут в нейтральном статусе

Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал критерии, по которым российским спортсменам будет отказано в нейтральном статусе.

Организация не будет выдавать нейтральный статус атлетам, если они проходят службу в вооруженных силах или органах национальной безопасности, поддерживали или участвовали в боевых действиях против Украины после февраля 2022 года.

Данные правила распространяются на спортсменов из России и Белоруссии. У атлетов, которым было отказано в выдаче нейтрального статуса, будет право на обжалование данного решения в судебном порядке.

Российские фигуристы не выступали на международных стартах с 2022 года. ISU в мае 2025 года перед Олимпиадой-2026 одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

На ОИ-2026 Аделия Петросян и Петр Гуменник, выступавшие в женском и мужском одиночном катании, заняли шестые места.

Ранее в ISU рассказали, когда сын Евгения Плющенко может запросить смену спортивного гражданства.