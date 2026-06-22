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В ISU рассказали, когда сын Плющенко может запросить смену спортивного гражданства

Сын Плющенко может запросить смену спортивного гражданства до 1 июля
Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр может запросить смену спортивного гражданства до 1 июля, передает «Матч ТВ».

«Вопросы передачи гражданства фигуристам решаются между соответствующими федерациями‑членами. У членов ISU есть время до 1 июля, чтобы подать такие запросы. ISU больше не будет комментировать отдельные случаи», — сообщили в организации.

21 мая в СМИ появилась информация о смене Александром Плющенко спортивного гражданства. Фигурист будет представлять Азербайджан на протяжении пяти лет. После получения специального документа от Международного союза конькобежцев он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона.

Александр практически не участвовал в официальных турнирах. 25 января 2025 года сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы. В конце февраля 2025 года он на турнире Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей стал 18-м.

Ранее олимпийский чемпион раскритиковал смену гражданства у сына Плющенко.

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