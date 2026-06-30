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ЧМ-2026
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Канцлер Германии поздравил сборную с вылетом на ЧМ-2026

Канцлер Германии Мерц заявил о гордости за вылетевшую с ЧМ-2026 сборную
Liesa Johannssen/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц опубликовал в Х пост, в котором поблагодарил национальную футбольную сборную за выступление на мировом первенстве.

По его словам, команда под руководством Юлиана Нагельсманна заставила болельщиков гордиться собой.

«Несмотря на болезненное поражение, какая игра! Благодаря вашей самоотдаче и командному духу на этом ЧМ вы порадовали нашу страну. Мы гордимся вами», — заявил Мерц.

Минувшей ночью сборная Парагвая в матче 1/16 финала выбила Германию.

Основное время игры завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти парагвайцы сначала вели со счетом 3:2 с двумя отбитыми Хилем ударами соперников, но последние два удара в основной серии отразил уже Мануэль Нойер и ФРГ сравняла счет. Однако шестым ударом Та пустил мяч выше ворот, Хосе Канале не промахнулся, и Парагвай вышел в 1/8 финала.

В следующем раунде южноамериканцы сыграют со сборной Франции или Швеции.

Ранее Нидерланды установили уникальный антирекорд чемпионатов мира.

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