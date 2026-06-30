Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев скончался в возрасте 58 лет. Об этом сообщила Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем сайте.

«С прискорбием сообщаем, что не стало двукратного олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира, трёхкратного чемпиона Европы в парном катании Дмитриева Артура Валерьевича. Ему было 58 лет», — говорится в сообщении.

Дмитриев стал первым фигуристом, который выиграл Олимпийские игры с двумя разными партнершами. После завершения спортивной карьеры он участвовал в чемпионатах мира среди профессионалов, затем в ледовых шоу. Вернувшись в Россию, стал тренером. Работал в Москве, в последние годы готовил спортивные пары в Санкт-Петербурге.

Причина его смерти не уточняется.

По информации заслуженного тренера России Тамары Москвиной, причиной смерти стал инфаркт. По ее информации, бывший спортсмен перенес сердечный приступ на сборах в Орле. Его перевезли в Москву и прооперировали, после чего поместили в искусственную кому из которой он так и не вышел.

Ранее скончался российский победитель Лиги чемпионов.